Киев пообещал участие Зеленского в саммите G20

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали, скорее всего, в онлайн-формате. Об этом украинскому изданию «Суспiльне» заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. «В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — сказал Никифоров.

Украина в G20 не входит, президента страны на саммит пригласил президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Киев. 3 ноября Зеленский заявил, что украинская делегация не будет участвовать в саммите, если на него приедет президент России Владимир Путин.

Будет ли Путин на встрече, Кремль пока не объявил. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение об этом будет принято на текущей неделе.

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