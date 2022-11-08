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Киев пообещал участие Зеленского в саммите G20

Офис президента Украины: Зеленский примет участие в саммите G20 «в каком-то формате»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали, скорее всего, в онлайн-формате. Об этом украинскому изданию «Суспiльне» заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. «В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — сказал Никифоров.

Украина в G20 не входит, президента страны на саммит пригласил президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Киев. 3 ноября Зеленский заявил, что украинская делегация не будет участвовать в саммите, если на него приедет президент России Владимир Путин.

Будет ли Путин на встрече, Кремль пока не объявил. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение об этом будет принято на текущей неделе.

Материал дополняется.

Персоны

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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