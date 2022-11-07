Пресс-секретарь Песков: Путин примет решение по поводу поездки на G20 на этой неделе

Кремль пообещал сообщить на неделе о решении Путина по участию в G20

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Решение об участии президента России Владимира Путина на саммите лидеров «Группы двадцати» будет принято на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. Приглашение получили как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский. При этом Украина не входит в G20. Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если там будет Путин.

Президент США Джо Байден заявил, что Путину не стоит приезжать на Бали. Премьер Великобритании Риши Сунак, еще будучи кандидатом на этот пост, призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания боевых действий на Украине.

Путин говорил, что подумает о своем участии в саммите. «Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — отметил Путин 27 октября.

В начале ноября Путин провел телефонные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Среди прочего стороны обсудили подготовку к саммиту. Позже Видодо заявил, что участие в саммите не подтвердили главы трех государств. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.