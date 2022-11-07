Кремль пообещал сообщить на неделе о решении Путина по участию в G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Минобороны России заявило о неудачных атаках ВСУ на трех направлениях Политика, 13:35
Пять причин использовать веб-аналитику вместе со сквозной Pro, 13:28
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 13:19
Ниинистё счел ядерное сдерживание средством профилактики, а не самоцелью Политика, 13:17
Нурмагомедов ответил Махачеву на слова «ты нам очень сильно надоел» Спорт, 13:14
Эксперты сообщили о беспрецедентных скидках на новостройки Москвы Недвижимость, 13:05
Кремль пообещал сообщить на неделе о решении Путина по участию в G20 Политика, 12:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 12:56
Продажи новых автомобилей в России в октябре упали на 62,8% Авто, 12:54
Кремль заявил о готовности к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным Политика, 12:53
Песков ответил словами об утках на данные о контактах Салливана и Ушакова Политика, 12:52
Maer показал на своих экранах нового чемпиона мира по тхэквондо Пресс-релиз, 12:51
Весь день на взводе: как восстановить эмоциональный баланс Pro, 12:48
Торговля России с Китаем досрочно установила новый годовой рекорд Экономика, 12:47
Политика ,  
0 

Кремль пообещал сообщить на неделе о решении Путина по участию в G20

Пресс-секретарь Песков: Путин примет решение по поводу поездки на G20 на этой неделе
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images

Решение об участии президента России Владимира Путина на саммите лидеров «Группы двадцати» будет принято на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. Приглашение получили как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский. При этом Украина не входит в G20. Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если там будет Путин.

Президент США Джо Байден заявил, что Путину не стоит приезжать на Бали. Премьер Великобритании Риши Сунак, еще будучи кандидатом на этот пост, призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания боевых действий на Украине.

Путин говорил, что подумает о своем участии в саммите. «Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — отметил Путин 27 октября.

В начале ноября Путин провел телефонные переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Среди прочего стороны обсудили подготовку к саммиту. Позже Видодо заявил, что участие в саммите не подтвердили главы трех государств. О каких именно странах идет речь, он не уточнил.

Теги
Персоны
Владимир Путин G20 саммит G20 Дмитрий Песков Кремль

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин
Политика
Президент Индонезии сообщил о трех не подтвердивших участие в G20 лидерах
Политика
Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter