Зеленский: делегация Украины не поедет на саммит G20, если на нем будет Владимир Путин

Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин

Украина не входит в G20, однако получила приглашение на саммит. Ни Путин, ни Зеленский еще не подтвердили свое участие. Ранее последний отказался от любых переговоров с Москвой, «пока Путин — президент»

Владимир Зеленский (Фото: picture alliance / SvenSimon / ТАСС)

Делегация Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин, заявил на брифинге украинский лидер.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).

В этом году саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Приглашения получили все лидеры объединения, в том числе Путин. На мероприятие также приглашен Зеленский, хотя Украина и не входит в «двадцатку».

Личное участие президента России в саммите глав государств G20 обсуждается уже несколько месяцев. 11 октября МИД Индонезии сообщил, что Путин и Зеленский дали свое согласие на участие в G20. Однако позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не известно, кто представит Россию на саммите стран G20. В Кремле также исключили встречу Путина и Зеленского на полях саммита.

В офисе президента Украины также говорили, что окончательного решения о его участии в саммите пока не принято. Сам Зеленский отмечал, что решение, поедет он или нет, будет зависеть «от ситуации в сфере безопасности и состава участников саммита».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о возможном участии Зеленского во встрече лидеров G20, заявлял, что тот «рад вписаться в любой формат», но Россию не интересует, будет ли он «ходить где-то сбоку» в Индонезии. «Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые. Видимо, в промежутках между получением команды из Вашингтона у него остается свободное время», — говорил министр.

С начала военных действий на Украине Зеленский неоднократно выражал готовность лично встретиться с Путиным. В Кремле не исключали, что российско-украинские переговоры на высшем уровне возможны, но только после согласования «дорожной карты».

Тем не менее уже 30 сентября Зеленский сообщил, что отказывается от переговоров с Россией, «пока Путин — президент». С таким заявлением он выступил после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Лавров в ответ предположил, что украинские власти могут отказаться от такого ультиматума, в случае если «разрешат» США.