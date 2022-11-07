Суд продлил арест Яшина по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы продлил арест Ильи Яшина по делу о фейках об армии до 26 ноября

Илья Яшин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (Минюст признал его иноагентом) до 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

«Басманный районный суд города Москвы 7 ноября 2022 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина Ильи Валерьевича», — говорится в сообщении. Суд отклонил ходатайства защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Яшина задержали в Москве в конце июня, его обвинили в неповиновении требованию полицейского. В полиции заявили, что при задержании Яшин отталкивал сотрудника и хватал его за форменное обмундирование. Свою вину политик отрицал. Его арестовали на 15 суток, а в день, когда его должны были выпустить на свободу, против Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках о российских Вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, Яшин в прямом эфире на YouTube распространял «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче».

На следующий день суд арестовал политика до 12 сентября. 9 сентября Басманный суд Москвы продлил его содержание под стражей до 12 ноября.

Следственный комитет 1 ноября заявил, что расследование завершено, «собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд».

До возбуждения уголовного дела Яшина трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).

Илья Яшин был муниципальным депутатом Москвы по округу Красносельский до выборов в сентябре 2022 года. С октября 2017 года по июль 2021-го он возглавлял Совет депутатов этого округа. В июле 2022 года Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

