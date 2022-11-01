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СК завершил расследование дела Яшина о фейках про российскую армию

Следственный комитет: расследование дела Яшина о фейках про армию завершено
Яшина обвиняют в распространении ложных сведений о действиях российской армии в украинской Буче. Он находится под арестом с 13 июля
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) о дискредитации российской армии, сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-депутат обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

По версии следствия, в апреле Яшин в ходе прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче» (Киевская область Украины). При этом, указывает СК, ему было известно, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео об этом «являются провокацией».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд», — говорится в сообщении.

Яшина задержали в Москве в конце июня и обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции. Свою вину он отрицал. В итоге Яшину назначил 15 суток ареста.

До возбуждения уголовного дела бывшего муниципального депутата трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил).

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Илья Яшин дискредитация армии уголовное дело Следственный комитет
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