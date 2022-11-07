Kyodo узнало о высылке в США организаторов побега экс-главы Nissan Гона

Карлос Гон (на экране) (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Двое американцев, отбывающих срок в японской тюрьме за то, что помогли бывшему главе автоконцерна Nissan Motor Co. Карлосу Гону организовать побег из-под домашнего ареста в Японии в 2019 году, были экстрадированы в США на основании Конвенции о передаче заключенных, пишет Kyodo со ссылкой на свои источники.

Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали в Японии в ноябре 2018 года. Гона обвинили в сокрытии $80 млн доходов, а также в списании личных убытков на сумму $16 млн на компанию Nissan. Свою вину он не признал.

В марте 2019 года Гона отпустили под залог в $9 млн — он должен был находиться под домашним арестом в одном из отелей Токио, где находились его апартаменты, но с помощью американцев Майкла и Питера Тейлоров сбежал. Гон признал свой побег из Японии незаконным, однако возложил ответственность за него на японскую прокуратуру. «Я не мог дождаться окончания судебного процесса. Я хотел быстрого суда, но никто не слушал меня», — заявил тогда 65-летний Гон.

В организации побега Гона обвинили ветерана спецназа США Майкла Тейлора и его сына Питера. Как писала The Wall Street Journal, 28 декабря 2019 года Майкл Тейлор на частном самолете вывез Гона из Японии в большом черном контейнере с дырками, предназначенными для дыхания. Также, по информации газеты, к ящику были приделаны колесики. Как сообщал телеканал NHK, в японском аэропорту Кансай, откуда летел самолет, не проверяли через рентген багаж частного борта. После 12-часового полета Гон вышел из самолета и отправился в Ливан, гражданином которого он является.

Позже, как по данным Reuters, Карлос Гон перечислил $862,5 тыс. компании Питера Тейлора, сыну Майкла, которого также подозревали в содействии побегу предпринимателя. Сначала на счета компании поступили средства в размере $540 тыс., затем $322,5 тыс.

Тейлоры были арестованы в США в мае 2020 году по запросу Японии через Интерпол. Находясь на территории США, они попытались оспорить арест, но суд Бостона постановил, что отец и сын были в сфере японской юрисдикции. В марте 2021 года их экстрадировали в Японию, где сразу же взяли под стражу. 14 июня того же года Тейлоры признали вину, сообщив, что помогли Гону также преодолеть путь от отеля в Японии до аэропорта Кансай. По данным следствия, за организацию побега Гона американцы получили вознаграждение в размере $1,3 млн. В июле японский окружной суд вынес Тейлорам приговор.

Майкл Тейлор был приговорен к двум годам тюремного заключения, а его сын Питер, также помогавший экс-главе Nissan, получил год и восемь месяцев тюрьмы. Майкл Тейлор должен выйти на свободу 1 января 2023 года. Питера Тейлора отпустили после приезда в США, пишет агентство Kyodo, ссылаясь на американское Федеральное бюро тюрем.