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WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
В побеге экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии участвовал бывший американский спецназовец, пишет WSJ. Сам Гон утверждал, что покинул страну самостоятельно
Карлос Гон (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в сопровождении бывшего бойца американского спецподразделения, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Издание опровергает слова самого Гона, который утверждал, что сумел покинуть Японию без посторонней помощи.

Собеседники WSJ рассказали, что побег готовился в течение нескольких месяцев, а непосредственное участие в нем принял бывший американский «зеленый берет» Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, которая специализируется на вопросах безопасности.

По данным WSJ, план побега начали воплощать 28 декабря. Тогда частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На его борту находились два человека, в том числе Тэйлор. Также на самолет загрузили два больших черных контейнера. В одном из них были просверлены дырки, чтобы находящийся внутри человек мог дышать. К ящику также приделали колесики.

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До сих пор неизвестно, как Гон преодолел 450 км от Токио до Осаки. Также японские власти не могут объяснить, почему черный контейнер, в котором, вероятно, находился экс-глава Nissan, не был подвергнут обязательной проверке. Представитель аэропорта Осаки Кендзи Таканиси допустил, что в некоторых случаях грузы VIP-пассажиров пропускают на борт без обязательной процедуры.

После 12-часового полета, во время которого самолет также пролетал над Россией, лайнер сел в аэропорту Стамбула, где Гон вышел из Bombardier. Там он пересел в другой самолет, который вылетел в Ливан.

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WSJ утверждает, что черные контейнеры обнаружили сотрудники турецкой компании MNG Jet, которой и принадлежал Bombardier Global Express. Сейчас эти ящики являются главной уликой в деле о бегстве Гона.

Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 года в Японии по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн. Ему также вменяют списание на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Его неоднократно освобождали под залог.

Сам Гон вину не признает. С поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault он ушел в конце января 2019 года. На этом посту его сменил Тьери Боллоре.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Карлос Гон, Nissan
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WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан
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