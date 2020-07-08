США обвинили Карлоса Гона в переводе $862 тыс. организатору своего побега

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон перевел $862,5 тыс. компании Питера Тейлора, которого подозревают в содействии побегу находящегося под домашним арестом Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы дела из федерального суда штата Массачусетс.

Эти средства были переведены компании Promote Fox LLC, управляемой 27-летним Питером Тейлором и его братом, осенью прошлого года двумя крупными траншами со счета в Париже. Сперва на счета компании поступили денежные средства в размере $540 тыс., а затем $322,5 тыс.

Материал дополняется.