Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 07 июл, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 07 июл, 13:39
США обвинили Карлоса Гона в переводе $862 тыс. организатору своего побега Общество, 08:14 Небензя объяснил блокировку резолюции Совбеза ООН по гумпомощи Сирии Политика, 08:03 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:01 Тень Великой депрессии: как кризис меняет быт потребителей — Bloomberg Pro, 07:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июля Общество, 07:38 Пожар произошел в офисном здании в центре Москвы Общество, 07:16 Байден предложил ограничить импорт товаров из России Политика, 06:41 Жители Белграда вышли на протест против ограничений из-за COVID-19 Политика, 06:33 Китай назвал условия участия в переговорах по вооружениям с Россией и США Политика, 06:23 Футболисты «Милана» с 1989 года забили 4 гола «Ювентусу» в рамках серии А Спорт, 06:12 Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих Бизнес, 06:00 Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на Камчатке Общество, 05:50 Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине Общество, 05:32 Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая Политика, 05:21
Общество ,  
0 

США обвинили Карлоса Гона в переводе $862 тыс. организатору своего побега

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон перевел $862,5 тыс. компании Питера Тейлора, которого подозревают в содействии побегу находящегося под домашним арестом Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы дела из федерального суда штата Массачусетс.

Эти средства были переведены компании Promote Fox LLC, управляемой 27-летним Питером Тейлором и его братом, осенью прошлого года двумя крупными траншами со счета в Париже. Сперва на счета компании поступили денежные средства в размере $540 тыс., а затем $322,5 тыс.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter