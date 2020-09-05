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Суд в США разрешил выдать Японии организаторов побега Карлоса Гона

Бостонский суд постановил, что двое мужчин из штата Массачусетс, помогавших с побегом из Японии экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, могут быть экстрадированы в Японию. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о ветеране спецназа США Майкле Тейлоре и его сыне Питере. Адвокаты Тейлоров утверждали, что их нельзя экстрадировать, потому что, согласно уголовному кодексу Японии помощь тому, кто ранее был отпущен под залог, не считается преступлением. Однако судья Дональд Кейбелл счел, что поступки обвиняемых находились «буквально в пределах сферы действия» закона, который делает преступлением укрывательство или помощь с побегом преступника.

Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным
Бизнес
Карлос Гон

По версии обвинения, Тейлоры получили за содействие больше $1,3 млн от Гона и его семьи. Они были арестованы по запросу Японии в мае. Прокуратура заявила, что Тейлоры способствовали «одному из самых наглых и хорошо спланированных побегов в новейшей истории».

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн и списании на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Сам бизнесмен не признает вину и утверждает, что следователи в Японии добивались от него признания, угрожая проблемами его семье.

В конце декабря 2019 года бывший топ-менеджер, нарушив условия залога, сбежал из Японии в Ливан, где у него есть гражданство.

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
Общество
Карлос Гон

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По данным Bloomberg, Гон попал в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, во время пересадки его переносили в крупногабаритном ящике. Как писала The Wall Street Journal, Гон использовал бизнес-джет Bombardier Global Express, в котором находилось два черных контейнера с отверстиями для вентиляции. Источники NHK сообщили, что в японском аэропорту Кансай не проверяли через рентген багаж частного самолета, на котором совершил побег экс-глава автоконцерна.

Свои действия Гон объяснил тем, что в Японии затягивали следствие и не давали обвиняемому выразить свою точку зрения. По словам 65-летнего Гона, он не смог бы выдержать под арестом около десяти лет, пока дело рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда.

Теги: Карлос Гон, США, Япония, суд, Renault-Nissan
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Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным
Бизнес
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
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