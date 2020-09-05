Суд в США разрешил выдать Японии организаторов побега Карлоса Гона

Бостонский суд постановил, что двое мужчин из штата Массачусетс, помогавших с побегом из Японии экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, могут быть экстрадированы в Японию. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о ветеране спецназа США Майкле Тейлоре и его сыне Питере. Адвокаты Тейлоров утверждали, что их нельзя экстрадировать, потому что, согласно уголовному кодексу Японии помощь тому, кто ранее был отпущен под залог, не считается преступлением. Однако судья Дональд Кейбелл счел, что поступки обвиняемых находились «буквально в пределах сферы действия» закона, который делает преступлением укрывательство или помощь с побегом преступника.

По версии обвинения, Тейлоры получили за содействие больше $1,3 млн от Гона и его семьи. Они были арестованы по запросу Японии в мае. Прокуратура заявила, что Тейлоры способствовали «одному из самых наглых и хорошо спланированных побегов в новейшей истории».

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн и списании на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Сам бизнесмен не признает вину и утверждает, что следователи в Японии добивались от него признания, угрожая проблемами его семье.