Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным

По словам экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которому сейчас 65, он не смог бы выдержать под арестом десять лет, ожидая, пока дело рассмотрят все инстанции. Ответственность за побег Гон возложил на прокуратуру Японии

Карлос Гон (Фото: Maya Alleruzzo / AP)

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признал, что незаконно бежал из-под ареста в Японии. Об этом он заявил в интервью газете Asahi Shimbun.

По словам 65-летнего Гона, он не смог бы выдержать под арестом около десяти лет, пока дело рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда. «Я не мог дождаться окончания судебного процесса. Я хотел быстрого суда, но никто не слушал меня», — заявил Гон.

По мнению экс-главы альянса, ответственность за его побег лежит и на прокуратуре Японии. Гон отметил, что в течение 14 месяцев слово было предоставлено только обвинению, а сам он не мог выразить свою точку зрения. Бывший топ-менеджер раскритиковал судебную систему страны и вновь заявил о своей невиновности.

Как утверждает Гон, о плане побега в Ливан не знали ни адвокаты, ни члены его семьи. «Когда вы планируете что-то подобное, должны сделать это самостоятельно», — заявил он. А также сообщил, что согласился прийти на допрос в ливанскую прокуратуру, которая вызвала его 9 января. «Я доверяю ливанской системе правосудия и сотрудничаю с ливанскими властями», — указал Гон.