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Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным

По словам экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которому сейчас 65, он не смог бы выдержать под арестом десять лет, ожидая, пока дело рассмотрят все инстанции. Ответственность за побег Гон возложил на прокуратуру Японии
Карлос Гон (Фото: Maya Alleruzzo / AP)

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признал, что незаконно бежал из-под ареста в Японии. Об этом он заявил в интервью газете Asahi Shimbun.

По словам 65-летнего Гона, он не смог бы выдержать под арестом около десяти лет, пока дело рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда. «Я не мог дождаться окончания судебного процесса. Я хотел быстрого суда, но никто не слушал меня», — заявил Гон.

По мнению экс-главы альянса, ответственность за его побег лежит и на прокуратуре Японии. Гон отметил, что в течение 14 месяцев слово было предоставлено только обвинению, а сам он не мог выразить свою точку зрения. Бывший топ-менеджер раскритиковал судебную систему страны и вновь заявил о своей невиновности.

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Как утверждает Гон, о плане побега в Ливан не знали ни адвокаты, ни члены его семьи. «Когда вы планируете что-то подобное, должны сделать это самостоятельно», — заявил он. А также сообщил, что согласился прийти на допрос в ливанскую прокуратуру, которая вызвала его 9 января. «Я доверяю ливанской системе правосудия и сотрудничаю с ливанскими властями», — указал Гон.

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн. Ему также вменяют списание на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Гона неоднократно освобождали под залог. В конце декабря стало известно, что бывший топ-менеджер, нарушив условия залога, покинул Японию и прибыл в Ливан (у него гражданство в том числе этой страны) транзитом через Турцию. По данным СМИ, побег готовился несколько месяцев, в операции участвовал, в частности, бывший американский спецназовец.

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Сам экс-глава альянса, который считает себя невиновным, заявил, что бежал «не от правосудия, а от несправедливости». Гон утверждает, что следователи в Японии добивались от него признания, угрожая проблемами семье.

По оценке Bloomberg, состояние Гона с момента ареста в Японии сократилось на 40%, с примерно $120 млн до $70 млн. В частности, на операцию по побегу ушло около $15 млн.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Карлос Гон, Япония, Renault, Nissan
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