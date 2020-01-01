WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан

По данным газеты, Гона на частном самолете вывезли из Токио в Турцию, а затем доставили в Ливан. Ключевую роль в операции по эвакуации топ-менеджера сыграла его жена

Побег экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан планировался его соратниками в течение нескольких недель, ключевую роль в операции сыграла его жена, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников газеты, «команда по эксфильтрации» Гона при помощи сообщников в Японии осуществила свой план на выходных 28-29 декабря. Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан, где приземлился ранним утром в понедельник, 30 декабря, утверждает издание.

В Ливане Гон встретился со своей женой, которая, сообщили источники WSJ, играла ключевую роль в операции. Сама женщина в сообщении для газеты назвала свое воссоединение с мужем «лучшим подарком в жизни».

Как пишет WSJ, план Гона заключается в том, чтобы очистить свое имя, добиваясь суда на своей родине в Ливане, где к нему относятся как к национальному герою. Экс-глава автоальянса имеет гражданство этой страны (а также Франции и Бразилии) и, по законам Ливана, может быть привлечен в ней к уголовной ответственности за преступления, совершенные за границей. Готовы ли местные власти к такому шагу — неизвестно.