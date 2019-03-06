Карлоса Гона выпустили под залог в $9 млн

После 108 дней, проведенных по стражей, Карлос Гон вышел на свободу. Накануне суд разрешил освободить его под залог в ¥1 млрд ($8,93 млн).

Карлос Гон (Фото: Etienne Laurent / Reuters)

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон покинул следственный изолятор в Токио, где находился в заключении, после того как был задержан в ноябре 2018 года, передает агентство Kyodo.

Залог за освобождение Гона составил ¥1 млрд ($8,93 млн). По условиям соглашения, экс-глава альянса не сможет покинуть Японию до окончания судебных разбирательств, ему запрещено пользоваться мобильным телефоном, а доступ к компьютеру разрешен только по будням в офисе адвоката.

Кроме того, Гону запретили контактировать с руководством Nissan или другими людьми, которые могут быть связаны с обвинениями против него.

Тем не менее Гон сможет посещать заседания совета директоров, если это одобрит суд, отмечает Kyodo. Суд удовлетворил просьбу выпустить экс-главу альянса под залог накануне. До этого защита дважды безуспешно пыталась добиться освобождения Гона. Суд отказывал из-за того, что обвиняемый мог уничижить улики или покинуть Японию. В феврале Гон нанял новых юристов, которые и добились соглашения о залоге.