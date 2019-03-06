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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Карлоса Гона выпустили под залог в $9 млн
После 108 дней, проведенных по стражей, Карлос Гон вышел на свободу. Накануне суд разрешил освободить его под залог в ¥1 млрд ($8,93 млн).
Карлос Гон (Фото: Etienne Laurent / Reuters)

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон покинул следственный изолятор в Токио, где находился в заключении, после того как был задержан в ноябре 2018 года, передает агентство Kyodo.

Залог за освобождение Гона составил ¥1 млрд ($8,93 млн). По условиям соглашения, экс-глава альянса не сможет покинуть Японию до окончания судебных разбирательств, ему запрещено пользоваться мобильным телефоном, а доступ к компьютеру разрешен только по будням в офисе адвоката.

Кроме того, Гону запретили контактировать с руководством Nissan или другими людьми, которые могут быть связаны с обвинениями против него.

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Тем не менее Гон сможет посещать заседания совета директоров, если это одобрит суд, отмечает Kyodo. Суд удовлетворил просьбу выпустить экс-главу альянса под залог накануне. До этого защита дважды безуспешно пыталась добиться освобождения Гона. Суд отказывал из-за того, что обвиняемый мог уничижить улики или покинуть Японию. В феврале Гон нанял новых юристов, которые и добились соглашения о залоге.

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов. Обвинение считает, что Гон также списал на Nissan свои личные убытки на сумму $16 млн. В самой компании утверждали, что он незаконным путем получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV, о трудовом договоре с которым не уведомил совет директоров.

Гон отрицает все обвинения, считая их следствием «заговора и предательства» руководства Nissan. 

Автор: Константин Нагаев
Теги: Карлос Гон, Nissan
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