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Вучич счел возможную «битву за Херсон» решающей для конфликта на Украине

Вучич: возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Битва за Херсон, если она состоится, будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — полагает Вучич (цитата по ТАСС).

О том, что в ближайшее время начнется битва за Херсон, 19 октября говорил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Тогда он сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к региону технику, а на подступах к области находятся несколько десятков тысяч украинских военных. Стремоусов заверил, что сдавать Херсон российские войска не намерены, и что «город превращается в крепость».

Спустя девять дней, 28 октября, он сообщил что российская и украинская армия наращивают силы на херсонском направлении. При этом 3 ноября Стремоусов рассказывал, что большого скопления украинских войск нет.

В ночь на 6 ноября Стремоусов заявил о намерении Киева начать очередное наступление на регион. «Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — говорил он. Утром того же дня он написал в телеграм-канале, что к границам Херсонской области стягиваются значительные силы ВСУ «все большим и большим объемом бронемашин, танков и так далее».

В Херсонской области с 19 октября действует военное положение, по данным властей, желающие смогли покинуть правый берег Днепра в рамках эвакуации.

В офисе украинского президента считают, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». По мнению советника президентского офиса Алексея Арестовича, ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

Теги
Херсон Херсонская область Военная операция на Украине Александр Вучич
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