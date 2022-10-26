Стремоусов опроверг накопление Киевом 60 тыс. военных для атаки на Херсон

Стремоусов: данные о накоплении Украиной 60 тыс. военных для наступления на Херсон лживы

Представитель херсонской администрации утверждает, что и Россия, и Украина накапливают в регионе новые силы. С российской стороны прибывают мобилизованные и формируются отряды добровольцев

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В районе Херсона стороны наращивают силы, но Киев не собрал там 60 тыс. военных, как заявлял, сообщил в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он.

Стремоусов и ранее заявлял, что «не верит» в 60 тыс. военнослужащих ВСУ, собранных на юге для атаки. «Максимально это 30 тыс., которые не хотят умирать», — говорил он 20 октября.

Что касается российских сил, Стремоусов утверждает, что они «готовятся дать отпор врагу», в регион прибывают мобилизованные, формируются «добровольческие вооруженные отряды».

В Херсоне в связи с напряженной обстановкой на фронте с 19 октября идет эвакуация: жителей перевозят с правого берега Днепра на левый. Власти и ранее призывали жителей покинуть регион. С того же дня в Херсонской области и других новых регионах объявили военное положение.

Власти заявляли, что украинская армия готовит наступление на Херсон. Минобороны России не раз указывало, что на херсонском направлении российские силы отражают атаки Украины. Тем не менее ранее Киев взял под контроль несколько населенных пунктов Херсонской области, которые до этого контролировала Москва.

24 октября Стремоусов указывал, что на николаевском направлении линия обороны составляет 32 км, также боевые действия идут на криворожском направлении. По словам представителя администрации, у Киева нет «шансов» «продавить» российскую оборону.