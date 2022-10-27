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Военная операция на Украине ,  
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Арестович заявил о неприятных изменениях на Херсонском направлении

Арестович: ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону

Ситуация на Херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева заявил на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов) советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оценив концентрацию российских подразделений на этом участке, он заявил, что это «огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября по итогам проведенного там референдума. Минобороны и власти региона неоднократно сообщали о попытках наступления украинских военных, указывая, что атаки отражены. 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе военное положение. В Херсоне идет эвакуация: жителей перевозят с правого берега Днепра на левый. Власти и ранее призывали жителей покинуть регион.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия и Украина накапливают в регионе новые силы, российская сторона «готовится дать отпор врагу».

Теги
Херсонская область Алексей Арестович Военная операция на Украине
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