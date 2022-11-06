Стремоусов сообщил о движении значительных сил ВСУ к Херсонской области

Жители Херсона все еще могут покинуть правобережную часть региона на фоне увеличения численности украинских войск на подступах к области, сказал Стремоусов. В Киеве отмечали, что в области у России «огромная военная сила»

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Значительные силы Вооруженных сил Украины стягиваются к границам Херсонской области, сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Подтягиваются все большим и большим объемом бронемашин, танков и так далее», — отметил он.

По данным Стремоусова, колонна 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинских сил находится в районе села Давыдов Брод, она движется на французских бронетранспортерах VAB, британских бронеавтомобилях Husky TSV и украинских «Козак-2».

«В Херсоне эвакуация мирных граждан продолжается. Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области», — добавил он.

В ночь на 6 ноября Стремоусов заявил о намерении Киева начать очередное наступление на регион. Он указал: «Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму».

Он тогда же рассказал, что из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники, одна из них — около 20 единиц танков — направилась в сторону Давыдова Брода, другая, состоящая из боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ), отправлена на снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на «Уралах».

В Херсонской области с 19 октября введено военное положение, по данным властей, желающие смогли покинуть правый берег Днепра в рамках эвакуации. Власти заявляли, что украинская армия готовит наступление на Херсон. Минобороны России не раз указывало, что на херсонском направлении российские силы отражают атаки. Стремоусов 28 октября говорил, что российская и украинская армия наращивают силы на херсонском направлении. При этом 3 ноября он отмечал, что большого скопления украинских войск нет.

В офисе президента Украины полагают, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». Ситуация на этом участке меняется в неприятную для Украины сторону, счел советник офиса президента Алексей Арестович.