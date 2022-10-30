Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Тарасова отказалась назвать провалом третье место Трусовой на Гран-при Спорт, 16:44
Песков призвал наладить работу госуправления, а не «рубануть шашкой» Политика, 16:30
Пять самых выдающихся астрономических объектов во Вселенной Индустрия 4.0, 16:30
Трусова проиграла Петросян и Самоделкиной на этапе Гран-при России в Сочи Спорт, 16:25
В Кремле заявили, что договоренности с Зеленским «ничего не стоят» Политика, 16:21
Минобороны заявило о движении дронов к Севастополю по зерновому коридору Политика, 16:15
«Урал» ничьей с вице-чемпионом продлил беспроигрышную серию в РПЛ Спорт, 16:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 16:02
Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР Политика, 15:36
МОК не упомянул гимнасток СССР и России в ролике об эволюции вида спорта Спорт, 15:26
В Финляндии допустили попадание оружия для Украины бандитам Политика, 15:17
Московское «Динамо» победой над «Торпедо» прервало серию поражений в КХЛ Спорт, 15:16
Восстановились ли вы после коронавирусной инфекции. Экспресс-тест РБК и Stada, 15:15
Худайбердиева и Базин выиграли этап Гран-при России в танцах на льду Спорт, 15:05
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили, что договоренности с Зеленским «ничего не стоят»

Песков: март показал, что договоренности с Зеленским «ничего не стоят»
Договоренности с президентом Украины Зеленским «ничего не стоят», так как они могут быть отменены «по указке извне» — решающий голос остается за Вашингтоном, подчеркнул Песков
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Опыт в марте показал, что переговоры с Киевом и договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, общаться нужно не только с президентом Украины, но и с его «вдохновителями и руководителями» из Вашингтона. «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать. Он отметил, что готовность к диалогу — это не слабость, а сильная позиция.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил мнение, что Зеленский «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает он.

В то же время Лавров заверил, что руководство России, в том числе Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал он. Глава МИДа отметил, что за Москвой «дело не станет», если поступят «какие-то реалистичные предложения».

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Как изменить резюме, чтобы обязанности кандидата стали достижениями
Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать

Путин 27 октября на заседании клуба «Валдай» упомянул о готовности к переговорам, но отметил, что Киев принял решение не продолжать диалог с Россией, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне».

После присоединения к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины отказался от переговоров с Москвой, пока во главе страны остается Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Тютина Виктория Тютина
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина договоренности переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине
Политика
Кремль сформулировал возможную платформу для переговоров Путина и Байдена
Политика
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону для переговоров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter