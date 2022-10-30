В Кремле заявили, что договоренности с Зеленским «ничего не стоят»

Договоренности с президентом Украины Зеленским «ничего не стоят», так как они могут быть отменены «по указке извне» — решающий голос остается за Вашингтоном, подчеркнул Песков

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Опыт в марте показал, что переговоры с Киевом и договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, общаться нужно не только с президентом Украины, но и с его «вдохновителями и руководителями» из Вашингтона. «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать. Он отметил, что готовность к диалогу — это не слабость, а сильная позиция.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил мнение, что Зеленский «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает он.

В то же время Лавров заверил, что руководство России, в том числе Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал он. Глава МИДа отметил, что за Москвой «дело не станет», если поступят «какие-то реалистичные предложения».

Путин 27 октября на заседании клуба «Валдай» упомянул о готовности к переговорам, но отметил, что Киев принял решение не продолжать диалог с Россией, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне».

После присоединения к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины отказался от переговоров с Москвой, пока во главе страны остается Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

