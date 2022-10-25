Прибывший на Украину президент Германии Штайнмайер больше часа провел в бомбоубежище

Прибывший на Украину Штайнмайер полтора часа провел в бомбоубежище

Штайнмайеру после прибытия в Черниговскую область Украины пришлось переждать воздушную тревогу в бомбоубежище. Там он поговорил с местными жителями

Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) ждет в бомбоубежище после воздушной тревоги (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press )

В городе Корюковке на севере Черниговской области Украины сразу после прибытия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера была объявлена воздушная тревога, и президенту вместе с группой других граждан пришлось отправиться в бомбоубежище, передает RND.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Это дало нам особенно впечатляющее представление об условиях, в которых здесь живут люди», — сказал Штайнмайер.

Штайнмайер посетил Украину впервые с начала боевых действий. В Киев он приехал на поезде. Вечером 25 октября Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Германии хотел посетить Киев еще в апреле вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Однако украинские власти отказали ему в визите из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток-2», сообщал Bild.

В Германии отказ тогда восприняли с раздражением. Как отметил канцлер Олаф Шольц, Киеву было бы правильнее принять Штайнмайера. Однако в итоге Украина и Германия уладили разногласия: в мае Зеленский и Штайнмайер провели телефонные переговоры, а в июне Украину вместе с лидерами Франции и Италии посетил Шольц.

Затем приехать на Украину решил и Штайнмайер. Визит был запланирован на 20 октября, однако поездку отменили из «соображений безопасности» на фоне российских ударов по объектам инфраструктуры, пишет Bild. По данным издания, Киев был недоволен этим решением.