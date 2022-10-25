Прибывший на Украину Штайнмайер полтора часа провел в бомбоубежище

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 16:27
Путин призвал не прятаться за формальностями в условиях спецоперации Политика, 17:59
Авербух словами «нас не так воспитывали» оценил уход Милохина с проекта Спорт, 17:58
Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести Политика, 17:55
«Шериф» лишился тренера за два дня до матча с «Манчестер Юнайтед» Спорт, 17:54
Акции «Лензолота» подорожали на 18% и вышли в лидеры роста на Мосбирже Инвестиции, 17:52
Матыцин назвал «старыми песнями» призыв лишить Россию членства в ФИФА Спорт, 17:51
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 17:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Крыма отказались от новогодних мероприятий на фоне спецоперации Политика, 17:48
Forbes узнал, что Zara откроется в России под новым названием весной Политика, 17:46
Собянин заявил о необходимости дополнительных мер в приграничных регионах Политика, 17:42
Первой в Африке цифровой нацвалютой воспользовались 0,5% жителей Нигерии Крипто, 17:40
Российские компании поддержали логистический коридор через Иран в Индию Бизнес, 17:37
Мишустин предложил подключить все мощности к производству средств защиты Политика, 17:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Прибывший на Украину Штайнмайер полтора часа провел в бомбоубежище

Прибывший на Украину президент Германии Штайнмайер больше часа провел в бомбоубежище
Штайнмайеру после прибытия в Черниговскую область Украины пришлось переждать воздушную тревогу в бомбоубежище. Там он поговорил с местными жителями
Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) ждет в бомбоубежище после воздушной тревоги
Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) ждет в бомбоубежище после воздушной тревоги (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press )

В городе Корюковке на севере Черниговской области Украины сразу после прибытия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера была объявлена воздушная тревога, и президенту вместе с группой других граждан пришлось отправиться в бомбоубежище, передает RND.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Это дало нам особенно впечатляющее представление об условиях, в которых здесь живут люди», — сказал Штайнмайер.

Штайнмайер посетил Украину впервые с начала боевых действий. В Киев он приехал на поезде. Вечером 25 октября Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Германии хотел посетить Киев еще в апреле вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Однако украинские власти отказали ему в визите из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток-2», сообщал Bild.

В Германии отказ тогда восприняли с раздражением. Как отметил канцлер Олаф Шольц, Киеву было бы правильнее принять Штайнмайера. Однако в итоге Украина и Германия уладили разногласия: в мае Зеленский и Штайнмайер провели телефонные переговоры, а в июне Украину вместе с лидерами Франции и Италии посетил Шольц.

Затем приехать на Украину решил и Штайнмайер. Визит был запланирован на 20 октября, однако поездку отменили из «соображений безопасности» на фоне российских ударов по объектам инфраструктуры, пишет Bild. По данным издания, Киев был недоволен этим решением.

Читайте на РБК Pro
Pro
Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше
Саммари
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Фото: Suhaib Salem / Reuters 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Статьи
Pro
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы
Pro
У Яцзюнь Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Статьи
Pro
Как дробить бизнес, чтобы у налоговой не было претензий
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать
Прогнозы
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Франк-Вальтер Штайнмайер Германия бомбоубежище Воздушная тревога Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин назвал ошибкой выбор Германии в пользу НАТО, а не своего народа
Политика
Главу службы кибербезопасности Германии уволили из-за связей с Россией
Политика
Шольц заявил о недопустимости прямого конфликта между Россией и НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter