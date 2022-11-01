В Киевской области пообещали оборудовать 425 укрытий от ядерной угрозы

В случае ядерного удара, скорее всего, связи не будет, а работать будут только радиоприемники, которыми нужно оборудовать укрытия, заявил глава Киевской области Алексей Кулеба

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В Киевской области планируют оборудовать 425 укрытий для населения на случай ядерной угрозы, сообщил в интервью Hromadske глава областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в общей сложности в Киевской области есть около 1 тыс. укрытий, часть из них, представляющие собой полуподвальные помещения, не подойдут для защиты от радиационной опасности.

«У нас 425 специальных укрытий в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию», — указал Кулеба.

При этом он отметил, что все подобные укрытия должны быть оборудованы радиоприемниками с батарейками. «Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, — это радио», — сказал он.

Глава Киевской области добавил, что в данный момент не все из 425 укрытий оборудованы радиоприемниками, но это планируется срочно сделать до 15 ноября.

В конце октября власти России обвинили Киев в подготовке провокации с «грязной бомбой» (радиологическим оружием, представляющим собой контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой, при взрыве которого территория подвергнется радиоактивному заражению. — РБК). Украина эти обвинения отвергла, в страну пригласили инспекторов МАГАТЭ. Страны Запада также не согласились с обвинениями Москвы, в Кремле в ответ говорили, что угроза «налицо».

В ходе выступления на «Валдае» президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в применении ядерного оружия, а целью «возни» вокруг его возможного использования назвал попытку убедить союзников России и нейтральные страны в необходимости противостоять Москве.