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Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Владимир Зеленский: Украине не стоит бояться ядерной войны и России
Зеленский также считает, что отношения с Россией должны быть прагматичными, бояться ее не стоит. В Кремле ранее заявили, что российская сторона не хочет принимать участия в накачке темы ядерного оружия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украине не стоит бояться ядерной войны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

«Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, нам не стоит бояться России», — сказал глава государства. По мнению Зеленского, «не стоит серьезно относиться к ультиматумам и давлению угрозой применения ядерного оружия с целью выполнить их условия». Эти вещи не связаны, считает Зеленский.

Президент Украины отметил, что с Россией нужно строить прагматичные отношения. Самой большой ошибкой Украины, по мнению Зеленского, было то, что за десятилетия Украина не «выстроила сильную систему безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Москве констатируют накачку темы ядерного оружия как на официальном уровне, так и в СМИ. Российская сторона принимать в ней участия не хочет и считает безответственной, заявил он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев накануне заявил, что Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия и только «окончательная победа России» может гарантировать его предотвращение. Он также пояснил, что целью Украины является возврат ранее принадлежавших ей территорий, «то есть отторжение их от России». Это является угрозой для существования страны и прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, согласно которому Москва может применить ядерное оружие при подобной угрозе, указал Медведев.

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21 сентября, объявляя о частичной мобилизации, президент Владимир Путин заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о такой возможности. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал Путин. Однако в конце октября президент заявил, что России ядерный удар не нужен, смысла в нем нет. Целью «возни вокруг ядерных угроз» он назвал убеждение союзников России и нейтральных стран в том, что им нужно «вместе противостоять» Москве.

В октябре страны НАТО провели ядерные учения, тренировка по нанесению ответного ядерного удара также прошла в России под руководством Путина. В Пентагоне заявили, что российская сторона оповещала о планах провести учения, они проводятся регулярно.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Зеленский ядерная война Военная операция на Украине ядерное оружие Украина
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