МИД России выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

В документе говорится, что первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав. МИД призывает страны ядерной «пятерки» работать над ее выполнением и не «ущемлять интересы друг друга»

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство иностранных дел выпустило Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 2 ноября во второй половине дня.

МИД не указывает, в связи с чем было опубликовано заявление, и не называет обстоятельств предотвращения ядерной войны, равно как и существовавшего уровня ее угрозы.

В заявлении объемом около полутора машинописных страниц отмечается, что в качестве постоянного члена СБ ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Россия «несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности». «Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — говорится в заявлении.

«Призываем другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ (оружие массового уничтожения. — РБК), что способно привести к катастрофическим последствиям», — отмечается в документе.

В МИДе отметили, что Россия продолжает выступать за формирование «обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон».

В заявлении также говорится, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а реагирование с применением ядерного оружия «гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».

«В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года», — сказано в заявлении.

Разговоры о ядерном конфликте участились после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Объявляя о мобилизации, президент 21 сентября заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о возможности его применения. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

26 октября под руководством Путина в России прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Как уточнили в Кремле, в ее рамках по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

27 октября Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил о бессмысленности ядерного удара со стороны России. «У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал тогда президент.

В ответ на заявления Путина президент США Джозеф Байден отметил, что считает странным тот факт, что российский президент продолжает говорить о ядерном оружии, несмотря на заявления о том, что не будет его применять. «Если у него нет намерения, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как подошел к этому», — сказал Байден 28 октября в интервью телеканалу NewsNation.

Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что США решили ускорить переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12. Их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось. Издание ознакомилось с соответствующим документом, в котором говорилось, что решение принято с учетом роста «объема и масштаба ядерной риторики России».

1 ноября зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил страны Запада в том, что они толкают мир к глобальной войне с применением ядерного оружия, и только «полная и окончательная победа России» может гарантировать предотвращение такого конфликта.