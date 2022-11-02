МИД России выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 16:17
В кинотеатры пришло рекордное с марта число людей Технологии и медиа, 17:49
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 17:49
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 17:39
Зеленский рассказал о своей мечте поехать в Крым Политика, 17:38
Что такое инвестиции и как стать инвестором: обзор Инвестиции, 17:31
Зеленский призвал не бояться ядерной войны Политика, 17:31
Зеленский заявил о необходимости строить прагматичные отношения с Россией Политика, 17:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 17:26
Путин назвал условие, при котором Россия вновь выйдет из зерновой сделки Политика, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:19
Битва на Пандоре. Вышел трейлер продолжения «Аватара» Life, 17:16
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 17:14
Путин провел заседание Совбеза. Видео Политика, 17:13
МИД России выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны» Политика, 17:13
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД России выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

МИД: Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны
В документе говорится, что первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав. МИД призывает страны ядерной «пятерки» работать над ее выполнением и не «ущемлять интересы друг друга»
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство иностранных дел выпустило Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства 2 ноября во второй половине дня.

МИД не указывает, в связи с чем было опубликовано заявление, и не называет обстоятельств предотвращения ядерной войны, равно как и существовавшего уровня ее угрозы.

В заявлении объемом около полутора машинописных страниц отмечается, что в качестве постоянного члена СБ ООН и одной из ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Россия «несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности». «Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», — говорится в заявлении.

«Призываем другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ (оружие массового уничтожения. — РБК), что способно привести к катастрофическим последствиям», — отмечается в документе.

В МИДе отметили, что Россия продолжает выступать за формирование «обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон».

В заявлении также говорится, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а реагирование с применением ядерного оружия «гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Читайте на РБК Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Фото: Shutterstock Пять упражнений, которые поднимут настроение
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Студенческая иммиграция: как выбрать страну, вуз и начать действовать
Как изменить резюме, чтобы обязанности кандидата стали достижениями
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters 10 худших российских акций в 2022 году: стоит ли их покупать на просадке
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС

«В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года», — сказано в заявлении.

Разговоры о ядерном конфликте участились после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Объявляя о мобилизации, президент 21 сентября заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о возможности его применения. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

26 октября под руководством Путина в России прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Как уточнили в Кремле, в ее рамках по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

27 октября Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил о бессмысленности ядерного удара со стороны России. «У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал тогда президент.

В ответ на заявления Путина президент США Джозеф Байден отметил, что считает странным тот факт, что российский президент продолжает говорить о ядерном оружии, несмотря на заявления о том, что не будет его применять. «Если у него нет намерения, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как подошел к этому», — сказал Байден 28 октября в интервью телеканалу NewsNation.

Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что США решили ускорить переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12. Их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось. Издание ознакомилось с соответствующим документом, в котором говорилось, что решение принято с учетом роста «объема и масштаба ядерной риторики России».

1 ноября зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил страны Запада в том, что они толкают мир к глобальной войне с применением ядерного оружия, и только «полная и окончательная победа России» может гарантировать предотвращение такого конфликта.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
МИД ядерная война угроза Россия Украина спецоперация
Материалы по теме
Медведев заявил, что Россия не позволит отнять у себя новые регионы
Политика
Шойгу заявил о готовности Украины разместить ядерное оружие НАТО
Политика
Медведев назвал победу России гарантией предотвращения ядерной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter