G7 предупредила Россию о последствиях при применении ядерного оружия

Страны «семерки» осудили «ядерную риторику» Москвы и предупредили о последствиях применения ядерного оружия на Украине. В России неоднократно отрицали такую возможность и указывали на ядерную доктрину государства

Министры иностранных дел стран G7 (Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press)

Россию ждут «серьезные последствия в случае применения ядерного оружия на территории Украины, страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) осуждают «ядерную риторику» Москвы. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «семерки» по итогам встречи в Мюнстере (Германия).

«Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую «грязную бомбу». Инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что эти обвинения беспочвенны, и мы благодарим Украину за ее прозрачность», — говорится в заявлении.

Страны G7 также осудили «захват и милитаризацию» Россией Запорожской атомной электростанции, «похищение» ее персонала и «преднамеренную дестабилизацию» ее работы. «Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию Зоны безопасности и защиты», — подчеркнули министры.

О возможном применении Украиной «грязной бомбы» власти России предупреждают с конца октября. В связи с этим МАГАТЭ отправило миссию на три объекта на Украине, однако эксперты агентства нашли признаков «незаявленной ядерной деятельности».

Министры G7 пообещали и в дальнейшем оказывать финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую поддержку Украине «для облегчения страданий ее народа и защиты ее суверенитета и территориальной целостности». «Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру», — указали в «семерке».

Помимо этого, страны G7 выразили «решительную поддержку» призыву генсека ООН Антониу Гутерриша о продлении сроков «зерновой сделки», а также призвали нефтедобывающие страны к увеличению добычи нефти, что «должно снизить волатильность на энергетических рынках».

Обсуждение возможного применения ядерного оружия на Украине продолжается уже более месяца — с момента, когда президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Объявляя о мобилизации, президент 21 сентября заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о возможности его применения. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

Однако уже в конце октября президент указал, что России ядерный удар не нужен, смысла в нем нет. Целью «возни вокруг ядерных угроз» он назвал убеждение союзников России и нейтральных стран в том, что им нужно «вместе противостоять» Москве.

В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия и только «окончательная победа России» может гарантировать его предотвращение. Он также пояснил, что целью Украины является возврат ранее принадлежавших ей территорий, «то есть отторжение их от России». Это является угрозой для существования страны и прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, согласно которому Москва может применить ядерное оружие при подобной угрозе, указал Медведев.

Спустя сутки газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что высшее российское военное руководство недавно обсуждало вопросы о том, где и когда может быть применено такое оружие на Украине. Вместе с тем, отмечает издание, представители американской администрации признали, что не наблюдали каких-либо свидетельств того, что Россия перемещает ядерные вооружения или предпринимает тактические шаги для подготовки к удару.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл сообщения СМИ и заявления иностранных официальных лиц о возможности применения Россией ядерного оружия «целенаправленной накачкой». «Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке. И считаем ее весьма и весьма безответственной», — отметил Песков.