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МЭА предупредило о риске дефицита газа в Европе в следующем году

МЭА: в Европе в следующем году может возникнуть дефицит газа
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа в следующем году может столкнуться с дефицитом природного газа в объеме до 30 млрд куб. м в ключевой летний период для пополнения своих газовых хранилищ, что может составлять почти половину объема газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023/24 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Это может произойти в случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС и восстановления китайского импорта СПГ до уровня 2021 года, считают эксперты агентства. Они отмечают, что заполнение хранилищ в этом году на рекордные за пять лет 95% не должно привести к излишне оптимистичным взглядам на будущее, поскольку смягчающие факторы могут не повториться в следующем году.

«В связи с недавней мягкой погодой и снижением цен на газ существует опасность самоуспокоения в разговорах о поставках газа в Европу, но мы еще ни в коем случае не вышли из тупика. Когда мы смотрим на последние тенденции и вероятные события на мировых и европейских газовых рынках, мы видим, что следующей зимой Европа столкнется с еще более серьезными вызовами», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Он подчеркнул необходимость предпринять немедленные меры по ускорению повышения энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников энергии и тепловых насосов, а также другие шаги по структурному сокращению спроса на газ.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако, если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, писал Bloomberg

В то же время агентство указало, что ноябрь в Европе будет теплым, что уменьшит нагрузку на хранилища. Метеорологи при этом допускали эпизодические похолодания в ноябре и зимой, однако отмечали, что в октябре было минимальное с 2000 года число дней, когда температура опускалась ниже 18 градусов, в связи с чем требовалось включать отопление.

Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. В последние месяцы там также обсуждают возможность ввести потолок цен на российский газ. Москва пригрозила прекращением поставок при таком сценарии.

В «Газпроме» в то же время утверждают, что этой зимой в Европе могут замерзнуть «целые города, целые земли» во время пиковых холодов. Глава компании Алексей Миллер допустил, что «Европа переживет» ближайшую зиму, однако задался вопросом, какой будет ситуация к зиме 2023/24 года.

Министры энергетики европейских стран выражали схожую обеспокоенность и предупреждали, что «следующие зимы будут трудными, не только эта».

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