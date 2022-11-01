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Bloomberg сообщил о теплом ноябре в Европе и снижении нагрузки на ПХГ

Bloomberg: ноябрь в Европе будет теплым и сократит нагрузку на газовые хранилища
Эпизодических холодов в ноябре и ближайшей зимой исключать нельзя, однако погода в ближайший месяц в Европе будет теплой, ожидают синоптики в Maxar. С ними согласны в Германии и Франции, но в Британии увидели рост риска холодов
«Газпром» GAZP ₽170,49 +0,13% Купить
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Ноябрьская погода в Европе будет теплой, это уменьшит использование газа из хранилищ, пишет агентство Bloomberg на основании данных центров прогнозирования Maxar Technologies и Marex.

В начале месяца ожидается температура «сильно выше нормы», после чего погода будет теплой в течение всего месяца, следует из данных Maxar. Остальные синоптики, пишет агентство, ожидают возвращение температурных показателей к среднему уровню во второй половине месяца.

«Нельзя исключать эпизодических холодов в ноябре и зимнем сезоне 2022–2023 годов в целом», — отметил метеоролог Maxar Мэтью Дросс.

Эта осень в Европе необыкновенно теплая, продолжил Дросс, в октябре было минимальное число дней с 2000 года, в которые температура опускалась ниже 18 градусов, в связи с чем требовалось включать отопление. Bloomberg указывает, что такая ситуация позволила сохранить запасы газа в хранилищах, уровень заполненности которых достигает 95% по всей Европе, в Германии — 99%.

Немецкая метеорологическая служба Deutscher Wetterdienst спрогнозировала сохранение теплой погоды в ноябре, об аналогичных ожиданиях сообщили и во Франции. При этом в Великобритании увеличиваются шансы на более холодную зиму, чем обычно, считают синоптики. Однако, вероятнее всего, зимой там будет средняя температура, отметило агентство.

На фоне теплой погоды и прогнозов снижается цена на газ. Аналитики JPMorgan Chase отметили, что «рекордная жара в ноябре подорвала спрос на целых 10%». Банк понизил свой прогноз по ценам на четвертый квартал 2022 года, «отражая текущую слабость баланса, но предполагая нормальную декабрьскую погоду».

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При этом «Газпром» утверждает, что этой зимой в Европе могут замерзнуть «целые города, целые земли» во время пиковых холодов. Глава компании Алексей Миллер отметил, что зимний период может быть относительно теплым, однако неделя или даже пять дней могут быть аномально холодными. Он допустил, что «Европа переживет» ближайшую зиму, однако задался вопросом, какой будет ситуация к зиме 2023–2024 годов.

Министры энергетики европейских стран выражали схожую обеспокоенность. Зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее», — указала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс также подчеркнул, что «следующие зимы будут трудными, не только эта».


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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