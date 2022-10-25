Bloomberg узнал о желании ЕС ввести потолок цен на газ вместе с Британией

Странам, импортирующим из ЕС энергию, стоит ввести потолок цен на газ для повышения эффективности этого инструмента, считают в Еврокомиссии. Россия ранее предупреждала, что прекратит поставки при односторонних изменениях контракта

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Потолок цен на импортируемый газ, который планирует ввести Евросоюз, будет эффективным инструментом в случае присоединения к этим действиям стран, импортирующих из ЕС электроэнергию, среди которых Великобритания и Швейцария, считают в Еврокомиссии. Ведомство распространило соответствующую рекомендацию перед встречей министров энергетики ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Кроме того, изучается возможность введения повышенной цены на экспорт электроэнергии за пределы Евросоюза, однако такие действия запрещены несколькими международными соглашениями с партнерами.

Встреча министров энергетики стран-участниц ЕС пройдет во вторник, 25 октября, в Люксембурге.

Российская сторона критикует планы ЕС ввести потолок цен на газ. Президент Владимир Путин предупредил: «[В ЕС] будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем». Россия перестанет поставлять нефть, газ и другую продукцию, если это будет противоречить ее экономическим интересам, добавил он.

«Одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер.