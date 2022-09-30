В Еврокомиссии предупредили о сложных зимах из-за энергокризиса
Министры энергетики стран Евросоюза опасаются, что следующие несколько зим будут сложными для Европы из-за энергетического кризиса. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«За столом [переговоров] министры выразили обеспокоенность, так же как и я, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее», — сказала она, добавив, что это необходимо иметь в виду, когда ЕК будет предпринимать дальнейшие шаги в отношении российского газа.
О трудной зиме предупредил и заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, отметив, что высокие цены на энергоносители наносят ущерб европейской экономике: «На данном этапе цены остаются высокими, и быстрого решения этой проблемы нет. Следующие зимы будут трудными. Не только эта».
В пятницу, 30 сентября, министры стран ЕС договорились ввести чрезвычайные сборы со сверхприбылей энергетических компаний, чтобы справиться с высокими ценами на энергоносители, передает Reuters. Меры включают налог на полученную в 2022 или 2023 году избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе. Налогом также будут облагаться избыточные доходы, которые производители дешевой электроэнергии получают от резкого роста цен на нее.
В качестве следующего шага по сдерживанию кризиса предлагается рассмотреть введение потолка цен на природный газ. Однако единого мнения по этому поводу нет, так как некоторые страны, в первую очередь Германия, выступают против, отмечает агентство.
О необходимости ввести потолок цен на трубопроводный газ из России на уровне ЕС говорила в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как писала Financial Times, по меньшей мере десять стран Европы (в том числе Италия, Польша, Греция) выступили против предложения ограничить цены только на российский газ и настаивали на том, чтобы расширить меру на весь импорт.
Ограничение цен на российский газ также обсуждали лидеры G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на саммите в июне.
Российский президент Владимир Путин считает введение потолка цен на газ бесперспективной идеей и обещает, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать решения, противоречащие условиям контрактов.