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Президент Индонезии сообщил о трех не подтвердивших участие в G20 лидерах

Президент Индонезии Видодо: главы трех стран не подтвердили участие в G20
Джоко Видодо
Джоко Видодо (Фото: Andy Buchanan / Getty Images)

Три страны не подтвердили присутствие своих лидеров на саммите G20 на Бали 15–16 ноября. Об этом на пресс-конференции в Джакарте заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает новостное агентство Antara.

Видодо не уточнил, о главах каких государств идет речь. Однако президент Индонезии отметил, что позвонит трем руководителям, которые не подтвердили свое присутствие.

Antara со ссылкой на предварительные данные властей уточняет, что по меньшей мере 17 лидеров подтвердили свой визит на саммит. В их числе президент США Джо Байден, о его планах присутствовать на мероприятии сообщил Белый дом на прошлой неделе.

2 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Видодо, Кремль заявил, что они обсудили «проблематику предстоящего саммита». Российский президент высоко оценил «деполитизированную и конструктивную» работу Индонезии как председателя «Группы двадцати» и последовательную позицию Видодо по продвижению «объединительной повестки». По поводу участия президента России в саммите в заявлении Кремля ничего сказано не было.

В сентябре в Кремле заявили, что решение об участии президента примут с учетом фактора безопасности и иных деталей. Президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на прошлой неделе обещал подумать о личном присутствии на форуме, однако Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне, заверил он.

Президент США Джо Байден заявил, что Путину не стоит приезжать на Бали. Премьер Великобритании Риши Сунак, еще будучи кандидатом на этот пост, призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания боевых действий на Украине.

Саммит может посетить президент Украины Владимир Зеленский. Украина, несмотря на то что не входит в G20, получила приглашение принять участие в саммите от Индонезии. Возможность встречи Путина и Зеленского на полях саммита в Кремле исключили.

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