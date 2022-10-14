Путин: в переговорах с Байденом нет необходимости, вопрос о поездке окончательно не решен

Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом на G20

Россия наверняка будет участвовать в саммите G20, однако формат еще не определен, заявил Путин. О прямых переговорах с кем бы то ни было из участников мероприятия пока речи никакой нет, добавил президент

Владимир Путин (Фото: РБК)

В переговорах с президентом США Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Путина спросили, готов ли он будет провести встречу с американским президентом в Индонезии.

«Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет. Окончательно вопрос еще не решен о моей поездке туда», — ответил он.

По словам Путина, Россия «наверняка будет принимать участие» в саммите, но в каком формате — «еще подумаем».

«О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников «Двадцатки» пока речи никакой нет», — отметил президент.

Он добавил, что с некоторыми странами G20 Россия «находится в постоянном контакте», например с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «С некоторыми коллегами тоже. С президентом США такие вопросы не обсуждались», — заявил Путин.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным, однако если российский президент захочет обсудить обмен баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывающей в России наказание за контрабанду наркотиков, то он будет открыт для разговора.

В российском МИДе, говоря о возможности переговоров с Байденом, отметили, что «если поступит предложение», то тогда и будут его рассматривать.

Помимо лидеров стран G20 приглашение на саммит также получил президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, и Путин, и Зеленский подтвердили свое участие в мероприятии. Россия с форматом, как сказал Путин, не определилась — это может быть как личное присутствие, так и участие по видеосвязи.