Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом на G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 16:01
В Белгороде проверят подвалы на случай массированного ракетного удара ВСУ Политика, 17:14
Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации за две недели Политика, 17:09
Что будет с курсами криптовалют в октябре. Несколько сценариев Крипто, 17:08
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Взломщик протокола Mango вернул $8 млн из похищенных средств Крипто, 17:06
Путин выступил против эмоциональной оценки уехавших после мобилизации Политика, 17:04
Пилота Azur Air в Уфе сняли с рейса на фоне мобилизации Общество, 16:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 16:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:52
Издатель Elle и StarHit обратился в суд из-за товарного знака Disney Технологии и медиа, 16:50
Рублев вышел в полуфинал на втором турнире подряд Спорт, 16:49
На дорогах появились инспекторы ВАИ. Какие у них полномочия Авто, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Минобороны исключило мобилизацию женщин Политика, 16:44
Политика ,  
0 

Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом на G20

Путин: в переговорах с Байденом нет необходимости, вопрос о поездке окончательно не решен
Россия наверняка будет участвовать в саммите G20, однако формат еще не определен, заявил Путин. О прямых переговорах с кем бы то ни было из участников мероприятия пока речи никакой нет, добавил президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

В переговорах с президентом США Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Путина спросили, готов ли он будет провести встречу с американским президентом в Индонезии.

«Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет. Окончательно вопрос еще не решен о моей поездке туда», — ответил он.

По словам Путина, Россия «наверняка будет принимать участие» в саммите, но в каком формате — «еще подумаем».

«О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников «Двадцатки» пока речи никакой нет», — отметил президент.

Он добавил, что с некоторыми странами G20 Россия «находится в постоянном контакте», например с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «С некоторыми коллегами тоже. С президентом США такие вопросы не обсуждались», — заявил Путин.

Читайте на РБК Pro
С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным, однако если российский президент захочет обсудить обмен баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывающей в России наказание за контрабанду наркотиков, то он будет открыт для разговора.

В российском МИДе, говоря о возможности переговоров с Байденом, отметили, что «если поступит предложение», то тогда и будут его рассматривать.

Помимо лидеров стран G20 приглашение на саммит также получил президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, и Путин, и Зеленский подтвердили свое участие в мероприятии. Россия с форматом, как сказал Путин, не определилась — это может быть как личное присутствие, так и участие по видеосвязи.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
переговоры G20 Большая двадцатка саммит Владимир Путин Джо Байден

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Представитель Зеленского опроверг его решение посетить саммит G20
Политика
Белый дом не стал анонсировать встречу Путина и Байдена на саммите G20
Политика
Байден не исключил встречу с Путиным на саммите G20 на Бали
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter