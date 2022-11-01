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Полянский заявил, что Запад не опроверг вину Киева в атаке на Севастополь

Полянский: на Совбезе ООН Запад не опроверг вину Киева в атаке на Черноморский флот
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Global Look Press)

Западные делегации на заседании Совета Безопасности ООН не дали прямых опровержений тому, что атаку на Черноморский флот в Севастополе 29 октября организовала Украина при поддержке «кураторов», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

Атака на военные и гражданские суда была совершена с использованием морских и воздушных дронов, сообщало российское Минобороны. В ведомстве указывали, что эти корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора, по которому с Украины шли сухогрузы с сельхозпродукцией. По нему же, по данным министерства, часть пути двигались беспилотники. После атаки Россия объявила, что приостановит участие в соглашении по вывозу зерна, которое заключили в июле.

«Западные делегации просто возлагали на нас вину «за ситуацию вообще», вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку», — сказал дипломат.

Он добавил, что делегаты развивающихся стран высказывались «осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала». Представители ООН подчеркнули, что гуманитарные коридоры не должны использоваться в военных целях.

В результате атаки повреждения получили одно судно и боносетевое ограждение. Минобороны заявило, что помощь в организации атаки украинским военным оказывали британские специалисты. Позднее ведомство, подняв обломки беспилотников, заявило о наличии в них навигационных модулей канадского производства.

В Киеве указывали, Москва блокирует зерновой коридор под «надуманным» предлогом. Вашингтон, ЕС и НАТО призвали Россию вернуться к участию в сделке. В ООН отмечали, что всем сторонам следует воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу данную инициативу.

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Дмитрий Полянский ООН Севастополь Черноморский флот зерно
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