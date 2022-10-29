В ООН призвали воздерживаться от шагов, угрожающих «зерновой сделке»

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Организация Объединенных Наций находится в контакте с российскими властями после сообщений о приостановке участия России в «зерновой сделке», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — указал Дюжаррик.

По его словам, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Кроме этого, по данным источника «РИА Новости» в Анкаре, Турция в координации с ООН также находится в контакте с Москвой после решения о приостановке участия в «зерновой сделке». «Следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни», — добавил собеседник агентства.

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