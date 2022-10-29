Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
В ООН призвали воздерживаться от шагов, угрожающих «зерновой сделке» Политика, 19:17
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 19:15
«Челси» крупно проиграл бывшему клубу своего главного тренера Поттера Спорт, 19:12
Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Сочи Спорт, 18:57
Патрушев заявил о готовности передать 500 тыс. т зерна в бедные страны Политика, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:44
Власти сообщили об ударе ВСУ по коммунальному предприятию в Энергодаре Политика, 18:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гинер прокомментировал включение в санкционные списки Украины Спорт, 18:34
«Ростов» победил «Ахмат» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 18:30
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 18:28
«Укрэнерго» не исключило принудительного отключения света по всей стране Политика, 18:23
Экс-главу погранслужбы Украины заподозрили в махинациях с квартирами Политика, 18:15
ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области Политика, 18:07
Гогниев назвал неадекватной реакцию Глушакова на замену в игре с «Динамо» Спорт, 18:01
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В ООН призвали воздерживаться от шагов, угрожающих «зерновой сделке»

Представитель генсека ООН: необходимо воздерживаться от шагов, угрожающих зерновой сделке
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Организация Объединенных Наций находится в контакте с российскими властями после сообщений о приостановке участия России в «зерновой сделке», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — указал Дюжаррик.

По его словам, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Кроме этого, по данным источника «РИА Новости» в Анкаре, Турция в координации с ООН также находится в контакте с Москвой после решения о приостановке участия в «зерновой сделке». «Следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни», — добавил собеседник агентства.

Материал дополняется. 

Читайте на РБК Pro
Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Каких заместителей вам нужно нанимать на работу
Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter