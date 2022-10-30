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НАТО призвало Россию «в срочном порядке» возобновить зерновую сделку

Представитель НАТО: Россия должна «в срочном порядке» возобновить зерновую сделку
Президент России Владимир Путин должен прекратить «превращать продовольствие в оружие» и срочно возобновить сделку, чтобы зерно дошло до тех, «кто в нем больше всего нуждается», заявила представитель Североатлантического альянса
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

НАТО призывает Москву в срочном порядке возобновить зерновую сделку с Украиной при посредничестве ООН в условиях глобального продовольственного кризиса. Об этом заявила представитель альянса Оана Лунгеску, передает Reuters.

«Президент [России Владимир] Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие <...> Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие дошло до тех, кто в нем больше всего нуждается», — сказала она.

По ее словам, все союзники по НАТО приветствовали соглашение по зерну, которое было достигнуто при помощи Турции и ООН. Этот экспорт позволил снизить цены на продовольствие во всем мире, добавила Лунгеску.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле. В рамках сделки был открыт коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

Путин критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Сложившуюся ситуацию он назвал «сплошным надувательством».

Срок действия сделки должен был истечь 19 ноября. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

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29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. Минобороны сообщило, что в результате атак повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу.

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