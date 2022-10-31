Песков не счел нужным требовать от Минобороны доказательств

Песков: данные Минобороны о причастности Лондона к атаке Севастополя не нужно доказывать

Государственные структуры не предоставляют друг другу доказательства в подтверждение своих заявлений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, предоставило ли Минобороны Кремлю доказательства, подтверждающие подготовку Лондоном служащих ВСУ для атаки на корабли в Севастопольской бухте 29 октября. Ведомство заявило, что атака проводилась под руководством представителей британских ВМС. В британском Минобороны причастность к атаке опровергли.

«Достаточно для всех заявления Минобороны, которое руководствуется информацией и теми данными, которые удается собрать. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия. Сама формулировка «представили ли они доказательства Кремлю» — у нас так не принято представлять внутри государства друг другу доказательства», — сказал Песков.

На следующий день после атаки ведомство объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. В Кремле сочли сделку нереализуемой в текущем формате и обвинили Киев в срыве договоренностей. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу.

В МИД пояснили, что российская сторона может вернуться к сделке только после расследования обстоятельств нападения на корабли Черноморского флота. Представительство ООН в СКЦ сообщило, что Россия уведомила другие стороны о намерении продолжить контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили в июле 2022 года, она предусматривала вывоз зерна из украинских портов, заблокированных после начала российской спецоперации. Президент Владимир Путин критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира.