Россия продолжит контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке»

Российская сторона на заседании Совместного координационного центра (СКЦ) заявила, что продолжит диалог с делегациями ООН и Турции по актуальным вопросам в рамках «зерновой сделки», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ.

29 октября Москва приостановила свое участие в сделке «на неопределенный срок» после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. На следующий день СКЦ собрал делегации на пленарное заседание.

«В ходе сессии делегация Российской Федерации проинформировала, что пока она приостанавливает свое участие в реализации действий инициативы, включая инспекции, на неопределенное время, в то же время продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам. Делегация России также выразила свою готовность сотрудничать в удаленном формате по вопросам, требующим немедленного решения со стороны СКЦ», — говорится в сообщении.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле, открыв коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря. Срок действия сделки должен был истечь 19 ноября.

Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Москва сообщила, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

В то же время в ООН в середине октября говорили, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов.

Приостановка участия российской стороны связана с атакой украинских дронов в ночь на 29 октября, в результате которой незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное. В МИДе заявили, что о возвращении Москвы в сделку можно говорить только после расследования произошедшего.

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН и Турции призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. НАТО призвало «в срочном порядке» возобновить сделку.