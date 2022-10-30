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Минобороны заявило о движении дронов к Севастополю по зерновому коридору

Минобороны подняло обломки морских дронов в зоне атаки на корабли в Севастополе
Они были запущены с побережья близ Одессы, на них были установлены канадские навигационные модули

Минобороны России подняло на поверхность обломки морских беспилотников, которыми ВСУ накануне атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, говорится в сообщении ведомства.

Дроны, по данным министерства, двигались по безопасному коридору, организованному в рамках зерновой сделки, а потом сменили маршрут и направились в сторону базирования российских кораблей в Севастополе.

«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», — отмечается в сообщении.

Материал дополняется

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