Минобороны заявило о движении дронов к Севастополю по зерновому коридору
Минобороны подняло обломки морских дронов в зоне атаки на корабли в Севастополе
Они были запущены с побережья близ Одессы, на них были установлены канадские навигационные модули
Минобороны России подняло на поверхность обломки морских беспилотников, которыми ВСУ накануне атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, говорится в сообщении ведомства.
Дроны, по данным министерства, двигались по безопасному коридору, организованному в рамках зерновой сделки, а потом сменили маршрут и направились в сторону базирования российских кораблей в Севастополе.
«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», — отмечается в сообщении.
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