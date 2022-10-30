В МИД назвали условия возвращения России в зерновую сделку

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 22:46
В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы Общество, 22:27
В Степанакерте прошел митинг за независимость Нагорного Карабаха Политика, 22:18
Кириенко заявил о начале периода тектонических мировых изменений Политика, 22:00
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 21:56
Берлускони назвал шуткой слова об обмене с Путиным водкой и вином Политика, 21:43
«Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу с пенальти в концовке Спорт, 21:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В МИД назвали условия возвращения России в зерновую сделку Политика, 21:25
Рэшфорд забил сотый гол за МЮ и принес команде победу над «Вест Хэмом» Спорт, 21:21
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 21:01
В селе под Белгородом после обстрела нарушилось электроснабжение Политика, 20:54
МИД выразил надежду на движение Еревана и Баку к мирному договору Политика, 20:48
Производитель Bayraktar оснастит беспилотники ракетами «воздух — воздух» Политика, 20:44
Знарок допустил возвращение Радулова в состав «Ак Барса» на игру с ЦСКА Спорт, 20:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИД назвали условия возвращения России в зерновую сделку

Замглавы МИД Руденко: возвращение в зерновую сделку возможно после расследования атаки
29 октября Россия официально уведомила ООН о приостановке своего участия в зерновой сделке. До этого Минобороны обвинило Киев в террористической атаке на корабли в бухте Севастополя
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сначала нужно выяснить обстоятельства нападения на корабли в Черноморского флота в водах Севастополя, а затем говорить о возможности для России вернуться к сделке по экспорту украинского зерна, сказал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее <...> Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.

В атаке, которую Минобороны назвало «террористической», по данным ведомства, участвовали девять летательных беспилотников и семь — морских. Все цели были уничтожены, незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», говорили в министерстве.

Минобороны заявило, что ВСУ устроили атаку под руководством специалистов ВМС Великобритании. 30 октября обломки дронов были подняты на поверхность, экспертиза навигационных модулей канадского производства показала, что беспилотники были запущены со стороны Одессы, а один — в самой зоне зернового коридора, утверждают в министерстве.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа. Российский президент Владимир Путин критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство кораблей направилось в ЕС, а не беднейшие страны мира. 

Читайте на РБК Pro
Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Как удаленно оформить карту за рубежом и не стать жертвой мошенников Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Зерновая сделка МИД Андрей Руденко беспилотники Севастополь
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Турция призвала избегать мешающих вывозу зерна с Украины «провокаций»
Политика
Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине
Политика
Посол Украины рассказал о «секретном оружии» в отношениях с Израилем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter