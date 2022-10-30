В МИД назвали условия возвращения России в зерновую сделку

29 октября Россия официально уведомила ООН о приостановке своего участия в зерновой сделке. До этого Минобороны обвинило Киев в террористической атаке на корабли в бухте Севастополя

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сначала нужно выяснить обстоятельства нападения на корабли в Черноморского флота в водах Севастополя, а затем говорить о возможности для России вернуться к сделке по экспорту украинского зерна, сказал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее <...> Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.

В атаке, которую Минобороны назвало «террористической», по данным ведомства, участвовали девять летательных беспилотников и семь — морских. Все цели были уничтожены, незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», говорили в министерстве.

Минобороны заявило, что ВСУ устроили атаку под руководством специалистов ВМС Великобритании. 30 октября обломки дронов были подняты на поверхность, экспертиза навигационных модулей канадского производства показала, что беспилотники были запущены со стороны Одессы, а один — в самой зоне зернового коридора, утверждают в министерстве.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа. Российский президент Владимир Путин критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство кораблей направилось в ЕС, а не беднейшие страны мира.