В МИДе заявили, что западные спутники на Украине могут стать "законными целями" для ударов

В МИДе назвали спутники Запада на Украине «законной целью» для ударов

Коммерческие спутники США при задействовании в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Его речь опубликована на сайте постпредства России при организации.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — сказал дипломат.

Связь на Украине обеспечивают в том числе спутники Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX — после начала российской военной операции она передала Киеву около 25 тыс. терминалов. Они позволяют управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Терминалы также обеспечивают доступ в интернет для украинских граждан.

В октябре военные пожаловались на сбои в работе Starlink. Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть на Украине, назвав ее единственной системой связи, которая продолжает работать в зоне боевых действий.

В сентябре SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink на Украине. Компания оценила расходы в более чем $120 млн до конца этого и около $400 млн в течение следующего года. По ее данным, около 85% спутников, полученных Украиной, оплатили США и Польша. При этом оплачивают обслуживание менее половины терминалов, говорил Маск.

После этого в Киеве говорили, что найдут способ оплачивать связь. В Белом доме заявили, что понимают важность Starlink для Украины и рассматривают варианты, «как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона». Позже Маск все же пообещал продолжить предоставлять услуги Украине бесплатно и отозвал запрос к американскому Минобороны.