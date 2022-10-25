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Взрыв на Крымском мосту ,  
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В Кубани ограничат движения грузовиков к переправе до Керчи

Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Передвижение по территории Краснодарского края грузовых авто, следующих через Керченскую паромную переправу, ограничат с 27 октября. Об этом сообщил оперативный штаб края в своем телеграм-канале.

Ограничения вводятся до разрешения проблемы с загрузкой паромов, возникшей из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно постановлению губернатора региона Вениамина Кондратьева, исключения составляют военные грузы, фармацевтическая продукция, техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары и отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Для всего остального грузового транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым), который пролегает через города Мариуполь – Бердянск – Мелитополь. Для беспрепятственного провоза грузов будет организован «зеленый коридор», сообщает оперштаб. Также сохраняется возможность доставить грузы по железной дороге.

Министерство транспорта приняло решение возобновить паромную переправу, которая работала до сентября 2020-го, после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. ФСБ назвала организатором взрыва военную разведку Украины. СК возбудил дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек.

Реверсивное движение легковых автомашин и автобусов началось вечером в день взрыва. Тогда же по мосту отправились первые поезда. Утром  9 октября Минтранс заявил о трех первых рейсах по паромной переправе.

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25 октября ведомство сообщило, что с ночи на 9 октября по 07:00 25 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира, 9 312 автомашин, преимущественно, большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Грузовым машинам свыше 40 т въезд на мост все еще запрещен.

Теги
переправа Керченская переправа Краснодарский край грузовик
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