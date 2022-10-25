Клишас счел словами «настоящего воина» пост Кадырова об ответе Украине

Сенатор Клишас заявил об уважении к Кадырову после его слов о слабом ответе Украине

По мнению Клишаса, Кадыров, говоря о спецоперации, высказывается как настоящий воин. Накануне глава Чечни заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы, и, если снаряд попадает в российский регион, надо в ответ стирать города

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о слабых ответах России на обстрелы со стороны Украины заслуживают уважения, написал в телеграм-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Кадыров говорит как настоящий воин. Уважаю», — заявил Клишас.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Катаполов, в свою очередь, заявил, что «понимает Рамзана Ахматовича, он правильно говорит по сути, эмоционально говорит, но российские военные продолжат выполнят задачи, как они привыкли. «Мы будем выполнять задачу в ходе СВО так, как мы привыкли, как мы умеем это делать, так как нас учили великие предки. Мы не воюем с мирным населением», — сказал он журналистам (видео опубликовал «Маяк»).

Накануне Кадыров заявил, что «война происходит уже на нашей территории», и он этим «очень недоволен». По мнению главы Чечни, Россия на обстрелы ее городов отвечает «ну так, по-моему, слабо». Кадыров счел, что, «если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». Он также выразил удивление, что «политики о чем-то говорят, беспокоятся», и указал, думать о последствиях не нужно — «хуже не будет»: «У Европы уже сил нет, что они, своих ЛГБТшников отправят?».

В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что Москва «до поры до времени» сдержанно отвечает на обстрелы своей инфраструктуры. Однако 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, глава государства на заседании Совбеза предупредил, что в случае продолжения попыток терактов на российской территории ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России».

В тот же день российские военные начали наносить массированные удары по критической энергетической и военной инфраструктуре Украины. В городах в разных частях страны, в том числе Киеве и Львове, произошли взрывы, повреждения получили энергообъекты, в некоторых районах пропадал свет. С тех пор удары по украинской инфраструктуре наносились регулярно, в последний раз Минобороны России сообщало о них 23 октября.



