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Кадыров назвал отличным решением введение военного положения в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров: решение Владимира Путина о военном положении верное
Глава Чечни также считает необходимым «не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли», если «даже одна пуля полетит в сторону России»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент России Владимир Путин принял верное решение, введя в четырех регионах военное положение и объявив в восьми субъектах Федерации на границе с Украиной «режим среднего реагирования». Об этом чеченский лидер написал в телеграм-канале.

«Отличные решения приняты сегодня Верховным Главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! <...> Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России», — написал он.

Кадыров отметил, что безопасность страны должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями, и дополнительные полномочия глав регионов, которыми их наделил Путин, в этом помогут, «если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения».

Также глава Чечни заявил, что считает необходимым «не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли», если «даже одна пуля полетит в сторону России». «Считаю так — рыба гниет с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат», — написал Кадыров.

В среду, 19 октября, Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и Запорожье. Оно начнет действовать с полуночи 20 октября и вводится, как заявил президент на состоявшемся ранее в среду заседании Совбеза, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». До включения в состав России в этих регионах действовал режим военного положения, и сейчас, по решению Путина, он будет «оформлен в рамках российского законодательства».

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На территории восьми российских регионов — Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя — указом главы государства вводится режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает расширение полномочий глав регионов и наделение их правом усиливать меры безопасности и контроля, вводить специальные режимы работы объектов, транспорта, связи и критически важных предприятий, ограничивать передвижение людей и транспорта.

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В указе говорится, что в других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности, во время которого губернаторы будут проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне,
организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Губернаторы этих регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка, охране военных, специальных и жизненно важных объектов, обеспечению функционирования транспорта, введению особого режима работы важных объектов и транспорта, ограничению передвижения транспортных средств и другими полномочиями.

На заседании вечером 19 октября Совет Федерации утвердил решение президента.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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