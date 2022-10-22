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Небензя заявил о террористических методах Киева и диверсиях в России
Украина уже долгое время использует террористические методы для диверсий на территории России. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».
По его словам, действия Киева при этом контролирует Запад.
«Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — сказал дипломат.
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