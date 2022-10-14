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Кулеба рассказал пранкерам, чем закончится конфликт с Россией

Кулеба — пранкерам: конфликт с Россией решится на поле боя и закончится дипломатией
Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что позвонили главе МИД Украины от имени экс-посла США в России Майкла Макфола и спросили его о переговорах с Россией и возможном соглашении

Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что позвонили главе МИД Украины Дмитрию Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. Видео разговора опубликовано в их телеграм-канале.

Пранкер, выдающий себя за экс-посла, на русском языке с акцентом спросил собеседника, похожего на украинского министра, о переговорах с Россией и условиях возможного мирного соглашения. Кулеба выразил уверенность, что конфликт завершится дипломатией, но баланс на переговорах будет определяться положением на поле боя и российской экономики.

«Конечно, все закончится дипломатией, — ответил он. — Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций и смогла восстановить территориальную целостность в рамках переговоров». Однако, по его словам, все понимают, что «баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», а поставки вооружений на Украине и санкции против Москвы позволят «улучшить положение Украины».

На слова Кулебы в разговоре с пранкерами по поводу ударов по Крыму и Белгороду обратила внимание официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, назвав их «чистосердечным признанием «министра иностранных дел Украины» Кулебы о совершении киевским режимом терактов».

«Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как — «это мы». Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — написала она в своем телеграм-канале.

30 сентября, в день подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, президент Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался от каких-либо переговоров с Москвой, пока главой государства остается Путин. Украина предлагала «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», подчеркнул Зеленский. По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, украинский президент «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает Лавров. 

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Вован и Лексус пранкеры Дмитрий Кулеба
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