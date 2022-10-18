Рогов заявил о выявлении 10 диверсионных групп ВСУ за два дня в Запорожье

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

За последние два дня на запорожском направлении российские военные выявили около десяти диверсионных групп Вооруженных сил Украины, которые пытались проникнуть за линию фронта с разных направлений, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Летучка» телеканала RT.

«Если непосредственно по попыткам и всему остальному смотреть, то это происходит постоянно. Для понимания практически каждый день наши ребята на линии обороны выявляют путем разведданных и визуального контроля группы в пределах десяти человек», — сказал Рогов.

По его словам, украинские военные создают группы до десяти человек, которые пытаются проникнуть за линию фронта с разных направлений. «За последние два дня было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — уточнил Рогов.

С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Так, 23 сентября группа украинских диверсантов прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области. По словам Рогова, в тот же день группа была нейтрализована. Сколько было диверсантов, он не уточнил.