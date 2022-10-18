Рогов заявил о выявлении 10 диверсионных групп ВСУ за два дня в Запорожье

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:32
Как продвигать товары на «Яндекс.Маркет» Pro, 12:30
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 12:30
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 12:29
Стало известно о пожарах в трех подъездах после падения Су-34 в Ейске Общество, 12:25
Как выглядят взорванные «Северные потоки». Видео Политика, 12:21
Первый Apple с гибким дисплеем выйдет в 2024-м. И это будет не iPhone Life, 12:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Чемпионат» узнал о смене гражданства российским лыжником на украинское Спорт, 12:20
Кремль исключил призыв более 300 тыс. человек в рамках мобилизации Политика, 12:17
Кремль ответил на вопрос о приостановке мобилизации по всей стране Политика, 12:13
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске Общество, 12:10
Емельяненко назвал Петра Яна фаворитом в бою против американца на UFC Спорт, 12:06
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:06
Netflix отложил выход документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл Life, 12:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил о выявлении 10 диверсионных групп ВСУ за два дня в Запорожье

Владимир Рогов: в Запорожье за последние дни выявили 10 диверсионных групп ВСУ
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

За последние два дня на запорожском направлении российские военные выявили около десяти диверсионных групп Вооруженных сил Украины, которые пытались проникнуть за линию фронта с разных направлений, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Летучка» телеканала RT.

«Если непосредственно по попыткам и всему остальному смотреть, то это происходит постоянно. Для понимания практически каждый день наши ребята на линии обороны выявляют путем разведданных и визуального контроля группы в пределах десяти человек», — сказал Рогов.

По его словам, украинские военные создают группы до десяти человек, которые пытаются проникнуть за линию фронта с разных направлений. «За последние два дня было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — уточнил Рогов.

С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Так, 23 сентября группа украинских диверсантов прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области. По словам Рогова, в тот же день группа была нейтрализована. Сколько было диверсантов, он не уточнил.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов диверсионная группа ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ДНР заявили о переброске в республику диверсантов из «Азова»
Политика
В ЛНР задержали диверсантов ВСУ, готовивших взрывы детсадов
Политика
В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter