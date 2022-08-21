В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсии военного ВСУ

Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе военного Вооруженных сил Украины, подозреваемого в совершении диверсий, передает пресс-служба администрации Мелитополя в Telegram.

«Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.