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В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов «за диверсию на ЛЭП»

Мужчина устроил «диверсию» на опорах ЛЭП в Кемерово, сообщили в ФСБ. У него изъяли бутылки с зажигательной смесью, пневматические пистолеты, переделанные под боевые, а на его устройствах нашли схемы расположения военкоматов
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Кемерово сторонника украинских радикалов, который повредил две опоры линии электропередачи, что привело к временному отключению электроэнергии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанный — гражданин России. По данным ФСБ, он признался в содеянном.

У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных опор ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации со схемами расположения военкоматов и полицейских отделений Кемерово, а также личный дневник с записями, «подтверждающими совершение им диверсий».

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества; по ней грозит до пяти лет лишения свободы) и ст. 281 (диверсия; предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления) УК.

ФСБ задержала сторонника украинских радикалов за подготовку терактов
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На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области, который, по данным спецслужбы, готовил взрывы в местах массового скопления людей. По информации ведомства, мужчина был связан со спецслужбами Украины, а целью задуманных им терактов была «дестабилизация ситуации», а также давление на власти для прекращения военной спецоперации на Украине.

У мужчины изъяли «две самодельные взрывчатки, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу». Против него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Задержанному грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

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