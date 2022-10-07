Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 16:10
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 22:15
Украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink Политика, 22:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:01
В Британии назвали город проведения «Евровидения-2023» Общество, 22:00
США заявили, что Россия может снизить ядерную напряженность Политика, 21:56
Трех российских игроков выставили на драфт отказов в НХЛ Спорт, 21:46
Путин отстранил «дочку» Exxon Mobil от проекта «Сахалин-1» Бизнес, 21:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России Политика, 21:29
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:26
«Спартак» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 21:19
Минюст признал писателя Глуховского и Oxxxymiron иноагентами Политика, 21:07
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Белый дом не стал анонсировать встречу Путина и Байдена на саммите G20 Политика, 20:48
Емельяненко сообщил о сотнях попавших под мобилизацию из Союза ММА России Спорт, 20:38
Военная операция на Украине ,  

Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России

Говоря о превентивных ударах по России, Зеленский имел в виду санкции, а не военные меры. Такое пояснение украинский президент дал в интервью британским журналистам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си опроверг сообщения о том, что он предлагал нанести превентивные ядерные удары по России, объяснив это ошибкой перевода. Он пояснил, что имел в виду превентивные санкции.

«Нужно использовать превентивные пинки (preventive kicks. — РБК), а не атаки», — приводит его слова Би-би-си.

Ответ российских властей на его заявление он счел попыткой представить ситуацию в выгодном для Москвы свете. «После этого перевода они [россияне] представили все по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать это во все стороны», — сказал он.

Зеленский заявил о необходимости превентивных ударов по России во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары (to do preemptive strikes. — РБК), чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России».

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров через некоторое время пояснил, что тот не призывал к использованию ядерного оружия, а слова о превентивных ударах относились к периоду до начала военных действий.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры… Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, [это] были превентивные санкции», — сказал Никифоров.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи
Pro
Почему зеленая экономика сделает Китай мировым гегемоном
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Как компании выстраивать репутацию в онлайне
Инструкции

На слова Зеленского отреагировали российские власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова о том, что НАТО должно нанести превентивный удар по России, заявил, что США и Великобритания должны нести ответственность за действия президента Украины.

«Именно эти страны (США и Великобритания) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека и этого режима», — сказал он. Песков назвал слова украинского президента «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова после слов Зеленского обвинила Запад в попытках развязывания ядерной войны. «Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владимир Зеленский Украина ядерная война Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Представитель Зеленского опроверг призыв применить ядерное оружие
Политика
Захарова заявила о превращении Зеленского «в монстра»
Политика
Маск назвал себя «фанатом Украины, но не Третьей мировой войны»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter