Зеленский объяснил свои слова о «превентивных ударах» по России

Говоря о превентивных ударах по России, Зеленский имел в виду санкции, а не военные меры. Такое пояснение украинский президент дал в интервью британским журналистам

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си опроверг сообщения о том, что он предлагал нанести превентивные ядерные удары по России, объяснив это ошибкой перевода. Он пояснил, что имел в виду превентивные санкции.

«Нужно использовать превентивные пинки (preventive kicks. — РБК), а не атаки», — приводит его слова Би-би-си.

Ответ российских властей на его заявление он счел попыткой представить ситуацию в выгодном для Москвы свете. «После этого перевода они [россияне] представили все по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать это во все стороны», — сказал он.

Зеленский заявил о необходимости превентивных ударов по России во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары (to do preemptive strikes. — РБК), чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России».

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров через некоторое время пояснил, что тот не призывал к использованию ядерного оружия, а слова о превентивных ударах относились к периоду до начала военных действий.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры… Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, [это] были превентивные санкции», — сказал Никифоров.

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На слова Зеленского отреагировали российские власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова о том, что НАТО должно нанести превентивный удар по России, заявил, что США и Великобритания должны нести ответственность за действия президента Украины.

«Именно эти страны (США и Великобритания) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека и этого режима», — сказал он. Песков назвал слова украинского президента «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова после слов Зеленского обвинила Запад в попытках развязывания ядерной войны. «Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова в своем телеграм-канале.