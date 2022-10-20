Адвокат сообщил, что сын красноярского губернатора заявил о невиновности

Адвокат задержанного в Италии Усса-младшего сообщил, что тот заявляет о своей невиновности

Артема Усса задержали в Милане, Вашингтон требует его экстрадиции — США обвиняют сына губернатора в отмывании денег и уклонении от санкций. Адвокат сообщил, что у Усса-младшего в Италии были дела, он там не проездом

Артём Усс (Фото: из личного архива)

Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артем Усс заявляет о своей невиновности, сообщил «РИА Новости» его адвокат. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Италии.

Усс проходит в Соединенных Штатах обвиняемым по делу о нарушении санкционного режима и отмывании денег, его задержали в Милане, сейчас он находится в тюрьме города Бусто-Арсицио. Следствие называет его одним из владельцев компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другой ее владелец и гендиректор, Юрий Орехов, 17 октября был задержан в Германии. Кроме них по делу проходят еще трое россиян и двое венесуэльских нефтетрейдеров. Фигурантам вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями Вашингтона компанией PDVSA и покупку у американских производителей «секретных военных технологий и технологий двойного назначения».

В посольстве России в Риме сообщили, что США в течение 45 дней передадут материалы дела Усса итальянской стороне, а та должна рассмотреть их не более чем за полгода.

«Посмотрим, что будет в материалах дела. Я, как адвокат, знаю, что иногда обвинения могут оказаться хрупкими», — заявил защитник Усса агентству.

Красноярский губернатор Александр Усс заявил ранее о «политическом окрасе» предъявленных его сыну обвинений. В МИД России дело назвали продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян» и попыткой «устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом».