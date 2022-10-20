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Александр Усс ответил на задержание его сына в Италии по запросу США

Губернатор Александр Усс: обвинения США в адрес моего сына имеют «политический окрас»
Артем Усс и еще четверо россиян были задержаны накануне. Соединенные Штаты обвинили их в нарушении режима санкций, контрабанде и отмывании денег. По словам Александра Усса, эти обвинения имеют «политический окрас»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Губернатор Красноярского края Александр Усс, сын которого задержан в Италии и которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, назвал эти обвинения имеющими «политический окрас». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс.

Накануне вечером офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка сообщил о задержании Артема Усса, сына Александра Усса, и еще четверых россиян в Италии по запросу США. Их обвинили в нарушении режима санкций и отмывании денег. «Сегодня в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] было оглашено состоящее из 12 пунктов обвинительное заключение, в котором пять граждан России — Юрий Орехов (задержан в Германии 17 октября), Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как Лана Нейман, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», — сказано в сообщении.

Прокуратура считает, что обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата». 

Так, по данным следствия, задержанный в Германии Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA американская прокуратура называет Артема Усса. Кузургашева, заявляют прокуроры, занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

«Используя NDA, в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая находящиеся под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор», — сказано в сообщении.

Прокуратура заявляет, что некоторые из электронных компонентов, полученных обвиняемыми, «были обнаружены в российских оружейных платформах», захваченных на Украине.

Спустя несколько часов после публикации сообщения о предъявлении обвинений россиянам Минфин США сообщил о введении санкций против Орехова, NDA, а также связанной, по данным казначейства, с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной в ОАЭ и созданной 2 марта 2022 года.

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