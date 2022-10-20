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Посольство оценило срок рассмотрения дела сына губернатора Усса в Италии

Посольство России сообщило, что США должны передать Италии материалы дела Усса за 45 дней
Артема Усса задержали в Милане — США добиваются его экстрадиции, обвиняя в отмывании денег и нарушении санкционного режима. У Вашингтона есть полтора месяца, чтобы передать итальянской стороне материалы дела
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

США должны в течение 45 дней передать итальянскому правосудию материалы дела Артема Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает посольство России в Риме. У итальянской стороны на рассмотрение документов будет шесть месяцев.

Усс-младший оказался в числе пяти россиян, которых американская прокуратура обвинила в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Его задержали в Италии, начата процедура его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Следствие называет Усса одним из владельцев компании Norddeutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. По версии прокуратуры, через эту фирму другой ее совладелец Юрий Орехов и гендиректор «одной из подставных компаний в этой схеме» Светлана Кузургашева «искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения». Орехова задержали в Германии 17 октября. Подозреваемым также вменяют незаконные нефтяные сделки с находящейся под санкциями США венесуэльской компанией PDVSA.

В посольстве уточнили, что Артема Усса задержали в Милане. Представители генконсульства провели с ним две встречи и общаются с его итальянским адвокатом. Жалоб на условия содержания у Усса-младшего нет.

«РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что Вашингтон будет требовать конфискации собственности фигурантов дела.

Александр Усс заявил о «политическом окрасе» обвинений в адрес его сына. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — считает он.

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