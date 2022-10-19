Второй за неделю министр правительства Трасс ушел в отставку

Глава МВД Британии Браверман ушла в отставку через пять дней после министра финансов

Решение главы МВД Суэллы Браверман связано с отправкой ею служебного документа через личную почту, что было нарушением. Вместе с тем она заявила об обеспокоенности политикой кабинета Трасс. Ранее в отставку ушел министр финансов

Суэлла Браверман (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, об этом она сообщила в «Твиттере».

Свое решение она объяснила нарушением правил, которое заключалось в отправке ею официального документа с личной электронной почты. «Сегодня в первой половине дня я отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге в рамках совместной работы по политическим решениям и с целью получения поддержки миграционной политики правительства. Речь идет о техническом нарушении правил», — рассказала Браверман. Она добавила, что, осознав свою ошибку, сообщила об этом по официальным каналам.

По словам Браверман, она придерживается в своей работе высочайших стандартов, поэтому ее увольнение является правильным шагом.

В своем письме министр также сообщила об обеспокоенности политикой действующего правительства, по ее мнению, есть серьезные опасения по поводу возможности кабинета министров сдержать данные обещания.

На пост главы МВД назначен Грант Шэппс, сообщается в «Твиттере» британского премьера. Он с 2019 по 2022 год был министром транспорта.

Браверман занимала пост министра внутренних дел с 6 сентября, когда премьером страны стала Лиз Трасс. С 2015 года Браверман является членом парламента Британии, в кабинете Терезы Мэй она возглавляла Европейскую исследовательскую группу, а с 2020 по 2022 год, когда премьером был Борис Джонсон, занимала должность генпрокурора Англии и Уэльса.

На прошлой неделе Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, он занимал пост с сентября и поставил антирекорд по пребыванию на этой должности с 1970 года. По его словам, «экономическая среда быстро изменилась» с тех пор, как он представил в парламенте свой план поддержки экономики Великобритании, и сейчас наблюдается турбулентность рынка. Квартенг добавил, что взялся за эту работу, «полностью осознавая, что ситуация, с которой столкнулись британцы, была невероятно сложной».