Трасс уволила министра финансов Великобритании

Квази Квартенг (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, сообщает «Би-би-си», не уточняя источник информации. На Даунинг-стрит отказались от комментариев. Позднее Квартенг подтвердил, что Трасс попросила его уйти, передает Reuters.

На Даунинг-стрит сообщили, что Трасс проведет пресс-конференцию 14 октября после того, как Квартенг срочно вернулся в Лондон со встреч Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

Квартенг поставил антирекорд по пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года.

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